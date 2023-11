Frente Parlamentar pela Tarifa Zero no transporte será lançada nesta quarta-feira na Câmara

O grupo vai promover a discussão e o aperfeiçoamento da legislação e de políticas públicas como a Tarifa Zero, que foi aplicada na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro

A Câmara dos Deputados lança nesta quarta-feira (22/11) a Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero. O evento será às 18h, no plenário 13 (Sala Marília Chaves Peixoto). Articulada pelo deputado Washington Quaquá (PT-RJ), a frente tem o objetivo de ajudar a levar transporte público gratuito para mais municípios brasileiros. O grupo vai promover a discussão e o aperfeiçoamento da legislação e de políticas públicas como a Tarifa Zero, que foi aplicada na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Há 10 anos, na gestão de Washington Quaquá como prefeito, foi criada em Maricá a EPT (Empresa Pública de Transporte). Ampliado pelo atual prefeito, Fabiano Horta, o sistema local de transporte com tarifa zero é um dos maiores do país: 115 linhas de ônibus servem a 120 mil passageiros por dia, cerca de 3 milhões por mês.

“Esse é um direito básico, por isso precisamos fazer com que essa política pública alcance mais lugares do país”, afirma Quaquá.

Para o deputado, ainda há muito desconhecimento sobre o passe livre nos transportes, e faltam políticas públicas neste sentido. A experiência pode ser aplicada com sucesso, especialmente em pequenos e médios municípios, como ocorre no Brasil e em diversos países do mundo.

“Com essa Frente Parlamentar, queremos também fomentar mais estudos sobre o tema. Já está comprovado, por exemplo, que o transporte gratuito traz aquecimento econômico às cidades, com o aumento de circulação de pessoas pelo centro e também em áreas periféricas”, explicou Quaquá, que também é vice-presidente do PT Nacional.