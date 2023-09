Frente fria se afasta, mas instabilidade continua em parte do Brasil

O Centro-Oeste, que vive um momento de seca, também terá um aumento de nebulosidade, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul e sobre o Goiás

A frente fria que abaixou as temperaturas no Sul e no Sudeste está se afastando do Brasil, mas muitas nuvens de chuva estão crescendo, o que causa uma instabilidade no tempo, principalmente no litoral leste do Nordeste e no Rio Grande do Sul.

O Centro-Oeste, que vive um momento de seca, também terá um aumento de nebulosidade, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul e sobre o Goiás. O Distrito Federal não tem previsão de chuva para o desfile de 7 e Setembro.

Quem não terá problemas com nebulosidade será o centro-norte do Brasil, o que faz com que parte do Norte e o interior do Nordeste fiquem com poucas nuvens.