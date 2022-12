Ford faz a primeira exibição pública da Maverick Hybrid no Brasil

A apresentação foi feita na inauguração do Ford Academy, novo espaço multifuncional aberto em São Paulo

A Ford exibiu pela primeira vez ao público a Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do Brasil, que chega ao mercado no primeiro trimestre de 2023. A apresentação foi feita na inauguração do Ford Academy, novo espaço multifuncional aberto em São Paulo que será usado como centro de difusão de novas tecnologias, serviços, treinamento, experiência do consumidor e relacionamento da marca com os parceiros.

“A Maverick Hybrid faz parte da nossa agenda de descarbonização no Brasil, que também terá outras grandes novidades em 2023”, diz Rogelio Golfarb, vice- presidente da Ford América do Sul. “A eletrificação é um dos pilares do modelo de negócios da Ford na região e no mundo.”

A Maverick se destaca no segmento por aliar a robustez e versatilidade das picapes com o conforto de um SUV. A nova versão híbrida mantém essas qualidades trazendo uma eficiência energética superior. Seu trem de força combina um motor 2.5 Atkinson a gasolina e um motor elétrico e sistema de freio regenerativo.

“A Maverick Hybrid é muito eficiente e tem uma autonomia que passa de 800 km. Além disso, conta com torque instantâneo, baixa emissão de carbono e um rodar confortável e silencioso”, completa Rogelio Golfarb.

Robustez e qualidade

Como todas as picapes Ford, a Maverick Hybrid foi desenvolvida para atender os rigorosos padrões de qualidade, robustez e durabilidade da família Raça Forte. Para poder conquistar esse selo, ela foi exaustivamente testada em condições extremas de clima, rodagem em estrada e fora de estrada e com capacidade máxima de carga.

“A Maverick Hybrid é uma verdadeira picape Raça Forte, com os atributos de desempenho e resistência que todos conhecem. Tanto que já é um grande sucesso nos Estados Unidos”, diz Antonio Baltar Jr., diretor de Marketing, Vendas e Serviços da Ford. “É um veículo versátil feito para atender as necessidades diárias do cliente com conforto, praticidade e uma experiência única de condução.”

Com essas vantagens, a Maverick Hybrid se torna uma alternativa inclusive para as picapes a diesel, atendendo um consumidor de perfil mais urbano. Ela virá com as funções de conectividade do aplicativo FordPass, que incluem alertas de funcionamento do veículo e acionamento do alarme, localização, acesso remoto ao nível do combustível, odômetro, travamento e destravamento e partida remota com acionamento do ar-condicionado.