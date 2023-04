Fique esperto e veja que tipos de fotos não se deve postar nas redes sociais

Algumas coisas são óbvias e jamais devem ser postadas, como documentos pessoais. Mas fotos podem revelar informações em seus detalhes

Postar fotos em redes sociais é um dos hábitos mais comuns da vida digital, porém, ele guarda perigos. Apesar de parecer irrelevante, uma simples foto de viagem ou um retrato divertido filho podem ser usadas de forma indevida – e colocar em perigo a segurança do usuário.

Algumas coisas são óbvias e jamais devem ser postadas, como documentos pessoais. Mas fotos podem revelar informações em seus detalhes. Assim, veja abaixo o que não deve ser publicado nas redes sociais.

Não poste fotos de documentos e cartões de crédito

Parece óbvio não postar documentos e o cartão de crédito, mas é até comum entrar nas redes sociais e ver publicações com fotos de documentos recém obtidos, como a primeira CNH, ou até de um passaporte para mostrar que vai viajar. Por acidente, há até fotos que mostram ao fundo outros documentos como cartões de crédito e identidade (RG).

Qualquer um desses documentos, se divulgados na internet, podem ser usados para realizar fraudes e falsificar, mesmo com as informações mais importantes dos documentos borradas na imagem.

Por isso, é muito importante não só evitar postar fotos de documentos, mas verificar o fundo das fotos, para se certificar de que não há nenhum dado a mostra.

Não poste fotos de ingressos de eventos e passagens de avião

A lógica aqui é parecida. Mesmo sendo divertido compartilhar na internet fotos de ingressos de show e eventos e até passagens de avião, essa prática pode ser prejudicial não só para a sua segurança, mas até para o seu passeio.

Caso os ingressos ou passagens contenham informações pessoais, os dados podem ser usados para realizar fraudes em seu nome, mas, além disso, é possível que outra pessoa veja o ticket e se apresente no local do evento no seu lugar com o ingresso que você deixou público.

Não divulgue foto de criança usando uniforme escolar

Apesar de ser comum compartilhar na internet os momentos mais especiais da vida de uma criança, é importante ter cuidado e não publicar fotos onde a criança aparece usando o uniforme escolar.

Esse tipo de informação pode prejudicar a segurança dos estudantes, principalmente, porque as imagens podem revelar também o turno em que a criança estuda e facilitar ainda mais a ação de criminosos.

Não publique fotos com a sua localização em tempo real

É tentador viajar e não postar uma foto ou um Storie no Instagram em tempo real, porém isso não é recomendado.

O mais seguro seria publicar as fotos de uma viagem depois que ela já aconteceu ou, ao menos, depois que já saiu do local que estava sendo visitando. A ideia é evitar que criminosos invadam sua residência sabendo que você está viajando e até evitar possíveis stalkers e pessoas mal-intencionadas de irem até você.

Não compartilhe fotos com informações sobre a rotina

Muitas pessoas costumam publicar, principalmente em vídeos no TikTok, informações sobre a rotina. Apesar de parecer algo inofensivo, isso pode ser usado contra você.

Assim, evite publicar fotos no ambiente de trabalho ou na faculdade, dos percursos em carros de corrida por aplicativo, pois essa prática pode facilitar a ação de criminosos. Isso, claro, vale para vídeos também.

Não publique fotos que mostrem o endereço de casa ou do trabalho

Parece algo simples não postar fotos do endereço de casa ou do trabalho, mas, às vezes, por descuido, uma placa de rua ou até o logo da empresa pode aparecer ao fundo de uma imagem.

Esses acidentes podem te deixar vulnerável por permitir que as pessoas tenham acesso ao endereço da sua residência e do seu trabalho. Portanto, é importante sempre conferir uma foto duas vezes antes de compartilhá-la nas redes sociais.

