Final de semana será de nebulosidade em quase todo o Brasil

As nuvens crescem nesta sexta-feira em quase todos os estados brasileiros

O ar quente e úmido será predominante neste final de semana em boa parte do Brasil, o que é um combustível natural para a formação de nuvens carregadas. Assim, os próximos dias podem ser de pancadas de chuva e raios.

Na região Sul, o ar seco predomina, reduzindo a nebulosidade e as condições para a chuva. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a previsão é de praia para os dias de folga, enquanto o Paraná pode ter precipitação.

Em São Paulo, o Carnaval começa ainda hoje, com grupos já reunidos para a folia. A previsão é de que o ar quente e úmido predomine, e no litoral paulista e carioca, a intensificação de ventos marítimos e a água quente no mar podem ajudar na formação de nuvens.

O ar quente e úmido predomina sobre o Centro-Oeste, e nuvens carregadas crescem sobre todo a região. O sol aparece na maior parte do dia, e a nebulosidade pode aumentar no final da tarde.

No Nordeste, a previsão é de sol com pancadas de chuva em grande parte da região. O ar úmido se espalha pela região, principalmente no centro-leste, e nuvens carregadas das Zona de Convergência Intertropical passam pela costa norte.

Áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical espalham nuvens carregadas no Amapá e norte do Pará. Nuvens carregadas crescem por causa do ar quente e úmido que predomina no Norte do Brasil. As pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora, intercaladas com período de sol.