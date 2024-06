Filha é presa suspeita de maus-tratos contra mãe de 91 anos em Goiânia

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante nesta terça-feira (4) uma mulher de 55 anos suspeita de praticar os crimes de maus-tratos com lesão corporal grave e exploração financeira contra sua mãe de 91 anos. Elas moravam no bairro Setor Campinas, em Goiânia (GO), e não tiveram os nomes divulgados.



O caso chegou até a Deai (Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso) através de uma denúncia anônima.



Quando a equipe chegou até a residência, a mulher de 55 anos teria dito inicialmente aos policiais que não havia nenhuma idosa no local. Mas a mãe dela foi encontrada na residência “em um ambiente insalubre e sem qualquer tipo de circulação, fétido e escuro”, relata a equipe.



Além de policiais, uma psicóloga e uma assistente social integravam o grupo do Deai que foi até o local. Eles contam que a idosa estava “acamada e parecia não se alimentar há dias”, tinha baixo peso, lesões no corpo e não conseguia se comunicar.



O Corpo Militar de Bombeiros foi acionado para os primeiros atendimentos no local. Segundo a Polícia Civil, a idosa foi encaminhada para uma UPA e está internada em estado grave.



Titular da Deai, o delegado Alexandre Bruno de Barros informou que pessoas serão chamadas para prestar depoimento e que há possibilidade de a mulher ser indiciada por crime de tortura.



Os policiais também disseram que a filha utilizava o cartão bancário da vítima. A reportagem não conseguiu contato com a defesa.