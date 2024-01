Feriados e Pontos Facultativos; o que esperar para 2024

No dia 21 de dezembro o presidente Lula sancionou o projeto de Lei que alega o dia da Consciência Negra como feriado em todo país

Na última quinta-feira (28), o governo federal publicou a lista de feriados nacionais e pontos facultativos do ano 2024. Ao todo são 18 datas, incluindo um feriado a mais, o dia da Consciência Negra.

No dia 21 de dezembro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de Lei que alega o dia da Consciência Negra como feriado em todo país.

Mesmo com muitos feriados ao longo de 2024, muitas pessoas declararam seu descontentamento, pois muitas datas caíram no final de semana, como os dias 7 de setembro (dia da Independência do Brasil), 12 de outubro (dias das crianças e de Nossa Senhora Aparecida) e dia 2 de novembro (dia dos Finados), dias que já são folga para a população. O restante dos feriados aparecem durante a semana.

No calendário dos pontos facultativos, a situação é um pouco melhor, pelo menos no primeiro semestre.

A seguir, veja a lista completa de feriados e pontos facultativos:

Lista de feriados

1º de janeiro, Confraternização Universal – segunda-feira

29 de março, Paixão de Cristo – sexta-feira

21 de abril, Tiradentes – domingo

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho – quarta-feira

7 de setembro, Independência do Brasil – sábado

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida – sábado

2 de novembro, Finados – sábado

15 de novembro, Proclamação da República – sexta-feira

20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – quarta-feira

25 de dezembro, Natal – quarta-feira

Pontos facultativos:

12 de fevereiro, Carnaval – segunda-feira

13 de fevereiro, Carnaval – terça-feira

14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas) – quarta-feira

30 de maio, Corpus Christi – quinta-feira

31 de maio – sexta-feira

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal – segunda-feira

24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas) – terça-feira

31 de dezembro, véspera do Ano-Novo (ponto facultativo após as 14 horas) – terça-feira