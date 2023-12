Lula reafirma prioridade no combate à fome

No vídeo publicado pelo mandatário, há o destaque nos preços dos alimentos através do controle da inflação, além de medidas já adotadas pelo governo, com efeitos de curto e médio prazo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou, neste domingo (31), o compromisso de seu governo com o combate à fome e à insegurança alimentar. “2023 foi o ano que o nosso povo teve, mais uma vez, a certeza de que a missão de combater a fome e a insegurança alimentar é prioritária para o governo federal. Em 2024, essa luta continua”, escreveu em suas redes sociais. 2023 foi o ano que o nosso povo teve, mais uma vez, a certeza de que a missão de combater a fome e a insegurança alimentar é prioritária para o governo federal. Em 2024, essa luta continua. #OBrasilEUmSoPovo pic.twitter.com/AH2ecd1Nyp Leia também Crescimento do Brasil supera previsão de economistas pelo terceiro ano seguido

No vídeo publicado pelo mandatário, há o destaque nos preços dos alimentos através do controle da inflação, além de medidas já adotadas pelo governo, com efeitos de curto e médio prazo. Entre as medidas está o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que ajudou a tirar o país do Mapa da Fome em 2014. Neste ano, o governo reajusto o repasse em até 39% após seis anos de congelamento. Outra medida é o Plano Safra da Agricultura Familiar, que recebeu o investimento de R$ 71,6 milhões, valor cerca de 34% superior ao último anúncio.