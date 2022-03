Farmácias registram nova queda na venda de máscaras

Segundo a rede, o movimento vem ocorrendo desde a segunda semana de fevereiro e está vinculado ao arrefecimento da pandemia

Joana Cunha

O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em algumas cidades e estados provocou nova queda na procura pelo produto em farmácias nas últimas semanas. Nas unidades da Raia Drogasil, o recuo foi de 10% no intervalo de 7 a 13 de março em relação à semana anterior.

A Panvel também tem visto a demanda baixar gradualmente. Na sexta-feira (11), as vendas do produto haviam caído 5% na comparação semanal. Já na última segunda (14), a queda estava em 9%.

Em relação a fevereiro, a diferença é ainda maior. Nas farmácias da rede Pague Menos, a queda nas vendas de máscaras foi de quase 21% entre 7 e 13 de março em relação ao mesmo período do mês anterior.

Na última quarta (9), o uso de máscara deixou de ser obrigatório em espaços abertos no estado de São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro também já flexibilizou a medida, inclusive em locais fechados. As regras também mudaram no Distrito Federal.