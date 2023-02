Famosos agitam camarotes no primeiro dia de carnaval

Em Salvador, nomes como Bruna Marquezine e José Loreto estiveram presentes. Artistas como Ludmilla, Ivete Sangalo e Cláudia Leitte também se apresentaram

O primeiro dia oficial de carnaval foi marcado por muita beleza nos desfiles, festança na rua e animação nos camarotes onde famosos se reúnem para festejar a data.

Em Salvador, nomes como Bruna Marquezine e José Loreto estiveram presentes. Artistas como Ludmilla, Ivete Sangalo e Cláudia Leitte também se apresentaram no local.

“Impressionante quanto a galera está com vontade de curtir, principalmente os baianos. Eu acho que muita gente que vem de fora gosta do Carnaval, mas os baianos que estão há dois anos sem ter, né?”, afirmou Erasmo Viana à Quem.

Em outros locais pelo país, as celebridades aproveitaram a data para beijar muito. Nas redes sociais, Viviane Araujo brincou: “Já cheguei beijando muito”, ao mostrar que estava em clima de romance com o marido, Guilherme Militão, no Carnaval do Rio de Janeiro.

AG News

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estão entre os que trocaram beijos na festança.

Na sapucaí, personalidades como Bianca Andrade e Giovanna Lancellotti também estiveram presentes.

Marcelo Sa Barreto / AgNews

Neste domingo (19), a festa que vai até a terça-feira (21), promete manter a mesma animação do sábado, e famosos devem continuar marcando presença nos camarotes por todo o país.