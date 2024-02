Falta de energia deixa cidades da Grande São Paulo sem água

De acordo com a Sabesp, tanto em Poá e Itaquaquecetuba quanto nas instalações de Santa Etelvina e Cidade Tiradentes, na zona leste

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cidades da Grande São Paulo estão com problemas no abastecimento de água desde quarta-feira (31) em razão da falta de energia elétrica.

O problema foi causado pelo temporal que atingiu o estado à tarde, ocasionando a queda de árvores, alagamentos e interrupção do fornecimento de energia em diferentes regiões.

De acordo com a Sabesp, tanto em Poá e Itaquaquecetuba quanto nas instalações de Santa Etelvina e Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, houve falta de energia, o que casou desabastecimento.

A concessionária EDP Brasil, que atende as áreas afetadas, afirmou que restabeleceu a energia nesta tarde.

Em Embu-Guaçu, a Sabesp afirmou que a energia foi restabelecida e que o abastecimento de água será normalizado, de forma gradual, ao longo do dia.

As operações da Sabesp em Guarulhos também serão normalizadas ao longo do dia, já que a energia elétrica já voltou. Os pontos mais críticos são os bairros Bonsucesso e Ponte Alta.

“A Sabesp pede o uso consciente da água pela população até que os sistemas estejam totalmente recuperados. É recomendável que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para necessidades essenciais como higiene e alimentação”, destacou.

Em São Paulo e região metropolitana, foram 133 chamados para queda de árvores, sete para alagamentos, e outros sete para desabamentos/desmoronamentos, de acordo com os bombeiros.

A EDP afirmou que as chuvas que atingiram o Alto Tietê na tarde de quarta provocaram uma elevação expressiva do nível de criticidade do sistema elétrico da região.

Segundo a concessionária, foram registradas 1.024 ocorrências envolvendo, principalmente, queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade. “Os municípios mais atingidos foram Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano. Até o momento 99,5% dos clientes afetados em toda a região do Alto Tietê estão com o fornecimento de energia normalizado”, afirmou.