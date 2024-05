Falsos agentes desviaram R$ 2 milhões de FGTS de Paolo Guerrero, afirma PF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), uma operação para apurar fraude em saques irregulares no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol profissional.



Em junho de 2022, segundo a PF, um falso agente esportivo promoveu na Caixa Econômica Federal o saque do FGTS de mais de R$ 2,2 milhões do jogador de futebol peruano Paolo Guerrero, que no Brasil teve passagens passagens por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí.



O valor foi depositado inicialmente em conta aberta também com documentos falsificados, em nome do jogador. Em seguida, foi feita uma transferência para uma empresa de marketing esportivo e agenciamento de carreira de jogadores de futebol, pertencente a um dos investigados.



A instituição bancária colaborou com as investigações.



Os responsáveis responderão pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa, na medida de sua culpabilidade, cujas penas podem chegar a até 20 anos de prisão.