Facções proíbem bailes para evitar disseminação da covid

Líderes dos grupos criminosos são firmes: “Ou vocês abraçam o papo, ou papo vai abraçar vocês”

Enquanto em alguns estados o poder público se confunde entre lockdown parcial e fiscalizações brandas contra a covid-19, no Rio de Janeiro, facções criminosas são firmes ao proibir eventos para evitar a disseminação do vírus. “Ou vocês abraçam o papo, ou papo vai abraçar vocês.”

Na comunidade do Barro Vermelho, em São Gonçalo, a “Tropa do Pivete” comunicou: “Não haverá nenhum tipo de evento na nossa comunidade para evitar a disseminação do vírus e proteger a todos”. O mesmo recado foi dado por outros traficantes, de diferentes facções, na Região Metropolitana do Rio. A informação é do jornal O Dia.

Nas redes sociais de bailes da região, foi divulgado o recado. “Estamos enfrentando um momento delicado por conta do novo coronavírus (Covid-19) e mediante a situação para evitar aglomerações não haverá nenhum tipo de evento na nossa comunidade para evitar a disseminação do vírus e proteger a todos”.

Já outros chefes preferiram ser mais duros. O Coronel, líder do Terceiro Comando Puro, no Muquiço, divulgou um áudio em redes sociais e em alto-falantes na comunidade ordenando que a população circule de máscara. Fica proibido andar na comunidade sem máscara, a partir de hoje, dia 30 de março. Ou vocês abraçam o papo, ou papo vai abraçar vocês. Atenciosamente, a Diretoria”.

Páginas na internet de bailes famosos, em outros comunidades, também divulgaram recados semelhantes. É o caso do Baile do Parque União, na Maré, que reúne milhares de pessoas nos finais de semana. Inclusive, o cantor Belo chegou a ser preso após se apresentar em um show, durante a pandemia em uma festa no local.

No Rio, o governador Cláudio Castro antecipou feriados e decretou um “feriadão” de dez dias para evitar aglomerações no transporte público, por exemplo.