Exército encontra celulares, computadores e máquina de cartões com suspeitos de furto de metralhadoras

O caso do furto de metralhadoras ocorrido no dia 7 de setembro, em São Paulo, e descoberto no dia 10 de outubro segue dando o que falar. Na quinta-feira (23), o Exército cumpriu mandados de busca e apreensão a pedido do Comando Militar do Sudeste (CMSE), que investiga o caso.

Foram encontrados oito celulares, dois computadores e uma máquina para fazer pagamentos com cartões bancários nas casas dos militares suspeitos de participar do furto das 21 metralhadoras. Todo o material passará por perícia, e ninguém foi preso até o momento.

O furto das armas foi descoberto depois que um militar notou que o cadeado da sala de armas havia sido trocado, e decidiu recontar o arsenal. Depois de muitas operações de buscas, 19 foram encontradas, e outras duas seguem desaparecidas.

Seis militares são investigados por participarem diretamente do furto. Na operação de quinta, o Exército teria ido até a residência de dois cabos cumprir os mandados. Um desses militares é o cabo apontado nas investigações como o responsável por transportar as armas para fora do quartel em Barueri.