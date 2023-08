Ex-deputado Arthur do Val leva soco em protesto contra violência policial

Conhecido como ‘Mamãe Falei’, ele questionou os manifestantes porque estavam ‘se comovendo com bandidos’

O ex-deputado Arthur do Val levou um soco na cara durante um protesto no centro de São Paulo, contra as ações da Operação Escudo. Conhecido como “Mamãe Falei”, ele disse que queria questionar os manifestantes sobre o motivo pelo qual estariam “se comovendo com bandidos”.

O protesto aconteceu na noite de quinta-feira (3). Val chegou ao local acompanhado de outros membros do MBL (Movimento Brasil Livre) e foi recebido com gritos de “estuprador ” —ele teve o mandato cassado, em maio de 2022, após serem divulgados áudio em que ele diz, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

Depois de ser hostilizado, um dos manifestantes se aproxima do ex-deputado e dá um murro no rosto dele.

Em sua conta no Twitter, Val ironizou a agressão. “Essa é a turma do amor. Não aguentam responder perguntas, partem pra violência e ainda contam com parte da imprensa passando pano pra violência. Todo apoio à Polícia Militar”, disse.

Em um vídeo publicado no Youtube, Val também disse que “policiais são heróis e vagabundos têm que se ferrar mesmo [sic]”.

Procurado pela reportagem na manhã deste sábado (5), Val disse que ainda não registrou boletim de ocorrência pela agressão, mas informou que pretende prestar queixa na segunda-feira (7).

O protesto na última quinta-feira era contra a violência policial no litoral paulista, desde que foi deflagrada a Operação Escudo. Ao longo de cinco dias, a ação, que deve ser mantida por um mês na Baixada Santista, já é a mais letal desde o massacre do Carandiru.

A ofensiva policial na região teve início após o assassinato de um soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, força de elite da PM) em Guarujá, no litoral paulista. Desde que foi deflagrada, a megaoperação policial já deixou 16 mortos, de acordo com o governo estadual.

Entre os mortos estão um homem considerado indigente, um garçom e um ajudante de pedreiro que também teve o cachorro morto a tiros.

Após o início da operação, uma policial militar também foi atacada a tiros por criminosos em Santos