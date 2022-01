EUA anunciam assistência humanitária de R$ 750 mil à Bahia

Serão distribuídos itens de kits de limpeza e higiene, como vassouras, baldes, panos de limpeza e detergente para mais de 800 famílias

O governo dos Estados Unidos, por meio da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), anunciou a doação de R$ 750 mil em assistência imediata para ajudar famílias atingidas pelas enchentes no Estado da Bahia, que já impactaram mais de 800 mil pessoas.

O encarregado de Negócios, Douglas Koneff destacou que “as equipes da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil ficaram comovidas com a situação crítica enfrentada por tantas famílias na Bahia. Os EUA se sentem comprometidos e honrados em poder ajudar com algumas das necessidades imediatas destas famílias.”

Os recursos doados serão administrados pelos parceiros locais: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) e Cáritas Brasileira. A ADRA irá distribuir itens de assistência, incluindo kits de limpeza e higiene, como vassouras, baldes, panos de limpeza, água sanitária, esfregões e detergente para mais de 800 famílias em Itambé, Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Itapetinga e outras municipalidades. A Cáritas Brasileira irá entregar às famílias desabrigadas itens como, roupa de cama, utensílios de cozinha e kits de higiene.

“A situação na Bahia é preocupante, e a USAID está contente em poder ajudar estas famílias a superar este momento crítico e reconstruir suas vidas”, disse o diretor da USAID no Brasil, Ted Gehr.

Especialistas em desastres da região da Bahia e de Washington, D.C. estão monitorando a situação em coordenação com a Embaixada dos EUA para determinar outras formas de assistência.

O governo dos EUA mantém uma relação de colaboração histórica com a Bahia. Exemplo disso é o Memorando de Entendimento assinado em outubro de 2021 entre o Estado e a Embaixada e Consulados dos EUA para estreitar a cooperação bilateral em áreas de interesse comum.