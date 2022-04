Estudantes podem pedir isenção da taxa do Enem 2022 até dia 15 de abril

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abriu o período de pedido de isenção nesta segunda-feira (4)

Os estudantes que pretendem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 têm até as 23h59 do dia 15 de abril para solicitar o pedido de isenção da taxa de inscrição e justificar a ausência no exame de 2021.

Os interessados devem realizar os procedimentos na página do participante.

Pode solicitar a isenção o participante que esteja cursando a última série do ensino médio em 2022, de qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública ou o que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Também pode solicitar a isenção o participante que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Nesse caso, o interessado deverá informar o seu Número de Identificação Social (NIS).

No ato do pedido, o estudante deve informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), a data de nascimento, o endereço de e-mail e um número de telefone válidos.

No entanto, é preciso ficar atento porque a aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2021 não garante a inscrição no Enem. Todos, isentos ou não, deverão realizar sua inscrição na página do participante assim que for aberto o período de inscrição.

Da mesma forma, o participante que não apresentar justificativa de ausência no Enem 2021 ou que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 reprovada e desejar se inscrever para o exame também deverá realizar a inscrição e efetuar o pagamento da taxa.

O resultado da justificativa de ausência e da solicitação de isenção será divulgado no dia 22 de abril, na página do participante. Quem tiver a solicitação de isenção negada ou a justificativa de ausência reprovada poderá entrar com recurso no período de 25 a 29 do mesmo mês. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de maio.