Estudante de medicina ironiza morte de paciente em suas redes sociais

Jovem reclamou quando uma mulher chegou para ser atendida de madrugada, na Unidade Mista de Marechal Deodoro, perto do seu horário de descanso

Uma estudante do 9° semestre de medicina foi suspensa após usar o Instagram para ironizar a morte de uma paciente que recebia atendimento em seu horário de descanso. O caso aconteceu terça-feira (8), na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, no município de Marechal Deodoro, onde a paciente deu entrada com suspeita de infarto e morreu logo depois.

A jovem é aluna do Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cemasc), uma faculdade particular de Alagoas. Ela foi desligada do estágio e está suspensa das atividades acadêmicas durante a investigação dos fatos.

Na primeira publicação, a jovem reclamou em seu stories do Instagram “faltando 10 min para minha hora de dormir, chega uma mulher infartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir, to p***”. Na foto, a estudante expôs dados pessoais da paciente e procedimentos médicos adotados.

Na postagem seguinte, em formato de selfie, escreveu: “Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”. O print da publicação passou a circular em grupos de aplicativos de mensagem. Após a repercussão, a jovem desativou a conta na rede social.

A Secretaria de Saúde de Marechal Deodoro informou que assim que tomaram conhecimento do episódio, solicitaram o desligamento da universitária do quadro de estagiários do município.

O coordenador do curso de medicina do Cesmac, André Falcão, disse que a instituição tomou conhecimento do caso através de grupos do WhatsApp. O colegiado da Faculdade deve se reunir hoje (9) para discutir o assunto.

Nota da Prefeitura de Marechal Deodoro

“A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro tomou conhecimento do caso através de informação prestada pelo médico-chefe da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, e, imediatamente, solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do Município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A referida estagiária é oriunda de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e a unidade de ensino Cesmac (Centro de Estudos Superiores de Maceió). A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde.”