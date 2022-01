Estrutura de prédio em BH cede após forte chuva e moradores deixam o local

A prefeitura informa que não há vítimas e que, por questões de segurança, a Defesa Civil orientou os moradores a deixarem o local

Isabella Menon

Após forte chuva em Belo Horizonte, a estrutura de um prédio no bairro Buritis, na região oeste da capital, começou a ceder, neste domingo (9). Em vídeos feitos por moradores, é possível ver parte do prédio que desabou.

Em nota, a prefeitura informa que não há vítimas e que, preventivamente e por questões de segurança, a Defesa Civil orientou os moradores a deixarem o local até que seja realizada uma vistoria de risco. O Corpo de Bombeiros também está atuando nesta ocorrência.

“Belo Horizonte registra um volume de chuva significativo o que potencializa ocorrências de risco geológico em toda cidade”, informa. A prefeitura orienta que as pessoas redobrem as atenções neste período, observem sinais que possam evidenciar o risco de colapso de muros e moradia, deslizamentos de encostas e não permaneçam nestes locais.

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) levará o gabinete para o COP (Centro de Operações da Capital), a partir de terça-feira (11), a fim de dar mais agilidade às ações relacionadas às fortes chuvas da capital e região metropolitana. O COP é uma central de monitoramento da cidade, onde todas as câmeras e informações meteorológicas são controladas.

O estado de Minas Gerais passa por um forte período de chuvas. De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, 138 municípios estão em situação de emergência. No total, desde o dia 1º de outubro, seis pessoas morreram, 3.374 estão desabrigadas e 13.723 estão desalojadas em decorrência do mau tempo.

A grande quantidade de água das chuvas desencadeou acidentes no estado. No sábado (8), em Capitólio, uma parte do cânion se soltou, atingiu quatro lanchas e deixou ao menos oito mortos. Também no sábado, o dique de barragem próxima a Belo Horizonte transbordou. A água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada.