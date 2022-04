Pintura de trânsito com erro de grafia em rua de SP repercute na web: ‘RAPE’

Episódio inusitado gerou diversos comentários nas redes sociais. Segundo a Prefeitura de Eldorado (SP), erro de escrita já foi corrigido.

Uma faixa de trânsito escrita de forma errada em uma rua de Eldorado, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (21). Em vez da palavra ‘PARE’, foi pintado ‘RAPE’ no asfalto da via, e o erro de português repercutiu na web. A prefeitura afirma que já fez a correção.

A sinalização fica no Centro da cidade, na esquina da Avenida Caraitá com a Avenida Dr. Nuno Silva, uma das mais movimentadas do município.

Ao g1, a prefeitura disse, em nota, que a Coordenadoria de Trânsito da cidade realizou diversas ações de sinalização, nesta quinta-feira, para aproveitar o baixo fluxo no trânsito, por conta do feriado de Tiradentes. Ao término da pintura da faixa de pedestres na avenida, foi percebido o equívoco na grafia.

Ainda segundo a administração, após a verificação do erro, a palavra foi devidamente corrigida na pintura do asfalto.

Repercussão nas redes

O caso teve bastante repercussão nas redes sociais, com centenas de comentários, curtidas e compartilhamentos de pessoas indignadas com o erro na pintura.

“Algo de errado não está certo”, brincou um dos internautas. “Coisas que só acontecem em Eldorado”, comentou um morador. “Quem fez essa lambança estava pensando no feriado”, escreveu outro usuário. “Só vendo para acreditar nisso, ainda bem que sempre tem um celular na mão”, falou outro internauta, entre vários outros.

*G1