Enem dos concursos: mais de 100 mil pessoas se inscrevem no primeiro dia

A prova, que será aplicada no dia 05 de maio, servirá para selecionar, de uma vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais

Foram abertas, nesta sexta-feira (19), as inscrições para o Concurso Nacional Unificado, que também ficou conhecido como “Enem dos Concursos”. Apenas neste primeiro dia, foram realizadas mais de 100 mil inscrições, segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

“A média é de 30 inscritos por segundo. Já temos mais de 100 mil inscritos”, disse a chefe da pasta à Globo News. Durante o dia, o site de inscrição sofreu com instabilidade devido à alta demanda, mas, ainda de acordo com o ministério, foi resolvido durante a tarde.

As inscrições, foram abertas às 10h de hoje, podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro através do site. A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior.

A prova, que será aplicada no dia 05 de maio, servirá para selecionar, de uma vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais.

Estão isentos candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

O exame será dividido em oito blocos de áreas de conhecimento. De acordo com o ministério, um candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que ela seja do mesmo bloco.