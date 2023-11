Enel anuncia a troca de presidente no Brasil

Em comunicado à imprensa, a empresa informou que a saída de Cotugno foi definida no mês passado

A Enel Brasil anunciou a troca do comando da empresa no País: o executivo Antonio Scala, que atua há 18 anos na companhia, foi indicado para substituir Nicola Cotugno, que deixa o grupo italiano e se aposenta após cinco anos no cargo.

Em comunicado à imprensa, a empresa informou que a saída de Cotugno foi definida no mês passado em reuniões de Conselho das distribuidoras e da Enel Brasil. Ou seja, antes das falhas causadas por temporais na Região Sudeste, deixando milhares de pessoas até cinco dias sem luz e levando a multas e ao questionamento da concessão.

Segundo a Enel, Cotugno aceitou adiar a saída até 22 de novembro “para apoiar o processo de substituição e as recentes contingências”, diz, em referência aos eventos climáticos. Até que sejam concluídos os trâmites para nomeação de Scala, o presidente do Conselho de Administração, Guilherme Gomes Lencastre, assumirá a presidência de forma interina.

Estadão Conteúdo