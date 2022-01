Enchentes e chuvas já contabilizam 19 mortes em Minas Gerais

O balanço ainda mostra que 17.237 pessoas já foram afetadas pelos dilúvios

A Defesa Civil de Minas Gerais anunciou 19 mortes em decorrência das chuvas e enchentes que castigam o estado desde o fim do ano passado. Nas últimas 24 horas, dez pessoas perderam a vida.

O balanço ainda mostra que 17.237 pessoas já foram afetadas. Em Caratinga, no Vale do Rio Doce, três pessoas morreram no fim de semana. Um jovem de 28 anos morreu após deslizamento de terra, e outro homem, de 41, acabou arrastado dentro do carro pela forte correnteza causada pelo transbordamento de um córrego.

Nesta terça-feira (11), O nível do rio já estava em 4 metros, com expectativa de que chegasse a 4,5 metros até 11h. Já são mais de três mil pessoas atingidas.

Em entrevista à uma rádio, nesta terça, o prefeito de Governador Valadaresa, André Merlo (PSDB), afirmou que a cidade de 300 mil habitantes terá 20% da população total atingida pela enchente do Rio Doce.

“Temos uma região com cerca de 55 mil a 60 mil atingidos, com essa cheia aí, mas elas têm os parentes na cidade. Em torno de 10 mil ficam desalojados, na casa de amigos e parentes. Em torno de cem pessoas estão desabrigadas em escolas municipais e estadual, e a gente dá toda assistência, recebem alimentação. Estamos bem preparados em relação a isso”, explicou.

Outras Ocorrências

Na região Central do Estado, em São Gonçalo do Rio Abaixo, uma criança de 10 anos morreu soterrada depois que um muro caiu sobre a casa em que ela morava com a família. Pai, mãe e a irmã da vítima ficaram feridos e foram levados a um hospital.

Em Brumadinho, na Grande BH, cinco pessoas morreram soterradas dentro de um carro próximo à região de Congonhas. Quatro delas eram da mesma família, e os corpos foram encontrados dias após perderam contato com familiares.

Os desastres de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, há três anos, assombram as populações locais. Rompimento de barragens, deslizamentos e enchentes assustam. Cinco pessoas da mesma família – três adultos e duas crianças – foram encontradas mortas, após o carro em que estavam ser soterrado. Com medo, moradores dizem não conseguir dormir, enquanto alertas tomam conta das redes sociais.

“Isso não é fake news. Pedimos que desocupem suas casas”, avisou Elias Diniz (PSD), prefeito de Pará de Minas, a 85 quilômetros de Belo Horizonte.

O vídeo correu pelo WhatsApp de moradores do município e outros da redondeza. O motivo do alerta, feito na noite de domingo, era o risco alto de rompimento da barragem de uma usina no município.

Na Zona da Mata, um rapaz de 20 anos morreu soterrado pelo muro de um bar no município de Ervália.