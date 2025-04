Em uma hora, criminosos roubam 11 celulares, alianças e correntes de 15 vítimas na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em uma hora, ao menos 15 pessoas foram roubadas por um grupo de criminosos na zona leste da capital paulista, na manhã desta sexta-feira (18). Eles levaram 11 celulares, alianças e correntes de ouro.

Os casos foram registrados no 42º DP do Parque São Lucas -uma das delegacias com maior disparada de roubos na cidade neste ano.

As abordagens foram registradas por câmeras de segurança. Uma das gravações mostra dois criminosos cercando um pedestre na rua Ibitirama. A vítima passeava com um cachorro, quando foi abordado. Os ladrões estavam armados e levaram aliança e celular.

Minutos depois, segundo a Polícia Militar, outras câmeras de segurança flagraram os mesmos criminosos roubando outros dois homens.

Minutos depois, outras vítimas acionaram a polícia ao terem os celulares roubados. Os agentes conseguiram prender um dos suspeitos a partir da localização de um dos aparelhos roubados.

Segundo a Polícia Militar, o homem preso agia com pelo menos outros três criminosos no bairro.

AUMENTO DE ROUBOS

A Folha de S.Paulo mostrou que duas delegacias da zona leste de São Paulo tiveram uma disparada de roubos no início deste ano.

As delegacias do Parque São Lucas e da Vila Alpina, distantes cerca de dois quilômetros, registraram o maior aumento percentual de registros de roubos na cidade na comparação entre o primeiro bimestre deste ano e o de 2024.

O 42° DP (Parque São Lucas), na avenida do Oratório, viu as queixas saltarem 80% de um ano para o outro. Foram 182 registros neste ano contra 101 em 2024.

A situação é semelhante no 56° DP (Vila Alpina), localizado na rua Doutora Esmeralda Mendes Policene. O aumento foi de 62% nas notificações de roubos, com 151 queixas em 2025 ante 93 no primeiro bimestre do ano passado.

Na cidade como um todo foram 17.638 notificações de roubo contra 20.390 no ano anterior.

O roteiro dos crimes é bem conhecido na região, assim como em toda a cidade. Bandidos em motocicletas chegam, exibem armas, ameaçam e vão embora com pertences como celulares, bolsas, cartões e alianças. Por vezes, roubam veículos.

Situação semelhante à que ocorre, por exemplo, na área do 14° DP (Pinheiros), distrito com a maior quantidade de roubos nos dois primeiros meses do ano.