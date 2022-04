Em quatro dias, volume de chuva em Angra dos Reis é o maior para abril inteiro desde 1913

Nos quatro primeiros dias do mês, o acumulado foi de 429,2 mm

A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, registrou nos primeiros quatro dias deste mês o maior volume para abril inteiro desde 1913, quando a medição começou a ser feita. A soma de 324,4 mm superou o recorde anterior para o mês, que era de 203,4 mm, em 2019.

Em Paraty, o recorde para abril também foi superado. Nos quatro primeiros dias do mês, o acumulado foi de 429,2 mm. Até então, o maior volume da série histórica para o mês era o de 2011, quando choveu o total de 329,6 mm, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As fortes chuvas que castigaram o estado nos últimos dias deixaram pelo menos 20 mortos no estado do Rio de Janeiro. Angra dos Reis tinha, até esta terça (5), o maior número de vítimas: 11.

Em Paraty (a 240 k m da capital), mãe e seis filhos perderam a vida depois de um deslizamento atingir o cômodo em que moravam. Os demais óbitos ocorreram em Mesquita e Cachoeiras de Macacu.

A cidade de Saquarema, na região dos Lagos, também superou o seu recorde anterior para todo o mês de abril. Em Saquarema, choveu em quatro dias o total de 349,4 mm, volume maior do que o registrado durante todo o mês de abril de 2018 na cidade, de 312 mm. A série histórica teve início em 2015 com uma estação de medição automática.

Os meteorologistas já previam chuva forte para a região litorânea do Rio de Janeiro. Alertas laranja (com chuva de 100 mm em 24 h) e vermelho (situação de grande risco e com probabilidade de grandes danos e acidentes) já haviam sido emitidos.

De acordo com o Inmet, as altas temperaturas e a alta umidade do ar em contato com uma massa de ar frio vinda do sul formaram uma faixa de instabilidade que vai do litoral norte de São Paulo à região dos Lagos, onde fica Saquarema, passando por Angra e Paraty, causando a chuva intensa vista nos primeiros dias de abril.

A semana começa com pouca chuva e temperatura na casa dos 33 ºC, segundo informações do instituto.

Nesta quarta (6) e quinta-feira (7), deve haver chuva fraca e isolada no fim da tarde e início da noite. Na sexta (8), a temperatura deve chegar aos 35 ºC e, então, cair no sábado e domingo.