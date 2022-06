Em noite congelante, Hulk distribui marmitas e cobertores para pessoas em situação de rua de BH

Hulk mostrou ser craque tambem fora dos campos, e organizou a ação solidária na Praça Rio Branco, próximo à rodoviária, no centro de BH

Em uma noite que, segundo o Inmet, a sensação térmica de Belo Horizonte chegou a -12ºC, o atacante Hulk, que pertence ao Atlético Mineiro e já chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira, distribuiu marmitas e cobertores para pessoas em situação de rua da capital mineira.

Artilheiro no campo – já fez 20 gols nesta temporada -, Hulk mostrou ser craque tambem fora dos campos, e organizou a ação solidária na Praça Rio Branco, próximo à rodoviária, no centro de Belo Horizonte. Por meio de suas redes sociais, o atleta mostrou alguns detalhes do que foi feito e disse estar ‘buscando uma forma de retribuir um pouco as incontáveis bençãos de Deus’.

Nessa madrugada, a sensação térmica ficou abaixo de 0ºC desde as primeiras horas do dia. Por volta de meia-noite, a temperatura era de 11,9ºC, mas a sensação era de -7,4ºC. Por volta das 6h, graças aos ventos que chegaram a 62km/h, a sensação térmica chegou a -12ºC.

O Atlético Mineiro empatou no último sábado (11) em 1×1 contra o Santos, em casa, e nesta quarta (15), visita o Ceará buscando retomar o caminho das vitórias. A partida está marcada para às 19h.