Em negociação com fornecedores de leite após disparada no preço, Governo de SP faz nova proposta

Joana Cunha

São Paulo, SP

Depois da disparada no preço do leite, o governo de São Paulo faz uma nova tentativa de acordo com os fornecedores do Projeto Viva Leite.

A proposta atual prevê que o reajuste anual do contrato, que ocorreria no fim do ano, seja antecipado para agosto.

A sugestão se soma a outra, já apresentada na semana passada, que prevê elevação do valor do litro para até R$ 4,10, dependendo de cada contrato. Nos mais de 70 lotes de distribuição no estado, o litro varia de R$ 2,84 a R$ 3,45.

Caso as duas propostas sejam aceitas pelos fornecedores, o litro do alimento pode superar os R$ 4,10, chegando a R$ 4,35. O reajuste seria retroativo ao mês de maio.