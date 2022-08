Ministro Ciro Nogueira é vaiado em show de Gusttavo Lima e ouve gritos: ‘Lula’

O público que acompanhava o show começou a vaiar o ministro e vários gritaram: “Lula”. Enquanto Gusttavo dizia “estamos juntos”

O ministro da Casa Civil Ciro Nogueira foi vaiado pelo público ao subir ao palco do show do cantor Gusttavo Lima, em Picos, no interior do Piauí, na noite de domingo (31). O sertanejo elogiou o ministro e falou que ele era um orgulho para o estado.

“Esse orgulho do nosso estado do Piauí, este orgulho para o nosso Piauí, para Teresina, para Picos, para todo mundo”, disse o cantor. Nogueira agradeceu e retribuiu os elogios dizendo que era uma alegria ter Gusttavo na cidade: “Pessoas de bem te amam muito. Você é um exemplo para todas as pessoas em nosso país”, disse o ministro.

O público que acompanhava o show começou a vaiar o ministro e vários gritaram: “Lula”. Enquanto Gusttavo dizia “estamos juntos” pedia palmas para o Nogueira. Procurada, a assessoria do cantor disse que ele não iria comentar o assunto.

Vários vídeos do momento constrangedor foram compartilhados nas redes sociais. “Não tá fácil para o Ciro Nogueira. Agora, vaiado no show do Gusttavo Lima, em Picos”, comentou um internauta no Twitter.