Em 5 meses, desmatamento no Amazonas cresce 67,4%

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) analisou que, do mês de janeiro a maio deste ano, foi desmatada uma área de 615.95 km² no Amazonas. Segundo o estudo, o valor corresponde a um aumento no desmatamento de 67,4%, com relação ao mesmo período do ano passado, quando uma área de 367.79 km² foi desmatada.

Em relação à área total desmatada nos estados, nesses cinco meses, o Amazonas fica atrás apenas do Pará, que teve 949.71 km² de área desmatada.

Ainda segundo a pesquisa, o município de Lábrea é o mais desmatado em todo o Amazonas e o terceiro na região da Amazônia, onde já foram desmatados 2.547,7 km².

O estudo ainda elaborou um ranking das regiões mais desmatadas. Ano passado, Lábrea ocupava a segunda posição da lista e, agora, se tornou o município com maior nível de desmatamento, superando Apuí, que era o mais desmatado no mesmo período de 2020.

Lista de regiões mais desmatadas em 2021, no AM:

Lábrea/AM: 185.60 km²

Apuí/AM: 146.15 km²

Novo Aripuanã/AM: 75.73 km²

Humaitá/AM: 44.06 km²

Canutama/AM: 40.97 km²

Manicoré/AM: 34.57 km²

Maués/AM: 28.49 km²

Boca do Acre/AM: 26.29 km²

Tapauá/AM: 14.72 km²

Pauini/AM: 6.92 km²

Municípios mais desmatados, em 2020, no AM

Apuí/AM: 110.62 km²

Lábrea/AM: 107.38 km²

Boca do Acre/AM: 27.86 km²

Humaitá/AM: 27.39 km²

Canutama/AM: 22.55 km²

Novo Aripuanã/AM: 18.11 km²

Manicoré/AM: 17.00 km²

Pauini/AM: 6.96 km²

Borba/AM: 4.32 km²

10º – Utai/AM: 2.58 km²