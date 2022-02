Em 24 horas, chove em Guarujá, no litoral de São Paulo, o previsto para fevereiro inteiro

Como exemplo da grande quantidade acumulada de chuva, pode ser citado o Guarujá, em que choveu 60,8 mm nas últimas 24 horas

Paulo Eduardo Dias

São Paulo, SP

A forte chuva que atinge a Baixada Santista desde a tarde de domingo (6), em decorrência do avanço de uma frente fria, tem feito com que, em algumas cidades, o acumulado de água em um curto espaço de tempo chegue perto da média prevista para todo o mês de fevereiro. Alagamentos também foram registrados.

Como exemplo da grande quantidade acumulada de chuva, pode ser citado o Guarujá, em que choveu 60,8 mm nas últimas 24 horas (entre domingo e segunda), cerca de 89% do esperado para todo o mês, que está na casa de 68 mm.

De acordo com a Defesa Civil do município, entre as ocorrências registradas e ligadas ao temporal está a queda de uma árvore na região do viaduto Florisberto Mariano, no bairro Santo Antônio.

São Vicente também registrou acúmulo de água bem próximo ao previsto para o mês inteiro. Conforme a prefeitura, a cidade está em nível de atenção. O índice pluviométrico acumulado em 12 horas foi de 160,8 mm, o equivalente a quase 70% do esperado para fevereiro. Na tentativa de conter possíveis deslizamentos de terra, equipes da Defesa Civil monitoram os morros do município.

A Secretaria de Defesa e Ordem Social informou que, devido à chuva intensa desde a madrugada, foram registrados dez pontos de alagamento, inclusive em acessos para a rodovia dos Imigrantes, uma das principais vias de ligação entre o litoral e a capital.

Também por causa das chuvas, São Vicente suspendeu a atribuição de aulas para professores adjuntos, que estava agendada para esta segunda-feira. Uma nova data será marcada, informou a secretaria da Educação.

Santos foi outra cidade da região que registrou enchentes. Segundo a Defesa Civil local, em apenas seis horas o acumulado de chuva chegou a 81,82 mm, sendo que o esperado para o mês é de 290,2 mm. O município registrou na manhã desta segunda (7) pontos de alagamento.

Apesar da chuva intensa, a prefeitura informou que os morros estão em estado de observação, sem o registro de ocorrências.

Já em Bertioga, de acordo com a Defesa Civil, foram registrados 182 mm de chuva nas últimas 24 horas, sendo que a média esperada para o mês é de 314 mm de chuva.

Há uma semana, as fortes chuvas provocaram o caos em municípios da Grande São Paulo. Os maiores estragos ocorreram em Franco da Rocha.