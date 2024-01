Elevador de obra despenca e deixa dois mortos e um ferido em Salvador (BA)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Dois homens morreram e um ficou ferido após a queda de um elevador de um prédio em obras no bairro Jardim Armação, em Salvador.

O equipamento despencou na tarde desta sexta-feira (26). Informações preliminares da polícia apontam que uma cabine de cremalheira -o elevador usado para transporte vertical de pessoas e cargas em obras- despencou e atingiu os três trabalhadores.

O Samu confirmou as mortes no local, informou o Corpo de Bombeiros. As vítimas são Wellington da Conceição Abade, de 52 anos, e Mario César Alves dos Santos, de 51 anos, segundo a Polícia Civil da Bahia. Um terceiro operário foi socorrido e levado a um hospital.

A polícia investiga as circunstâncias da queda. O caso será apurado pela 9ª Delegacia Territorial, que já expediu guias periciais e de remoção.