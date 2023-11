Educação fará reunião com PF para tratar das investigações sobre Enem

“Haverá uma reunião amanhã do coordenador do Inep com o superintende da Polícia Federal e com o secretário nacional…”, afirma

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira (13) que o Inep, órgão responsável responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vai se reunir com a Polícia Federal para avaliar o avanço das investigações sobre eventuais irregularidades no exame.

Camilo participou na manhã desta segunda-feira (13) de cerimônia para a sanção da lei que atualizou o sistema de cotas, no Palácio do Planalto.

Após o evento, o ministro foi questionado sobre os avanços da investigação da Polícia Federal. O órgão foi acionado para investigar o vazamento de imagens das provas.

“Haverá uma reunião amanhã do coordenador do Inep com o superintende da Polícia Federal e com o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça para a gente avaliar em que pé estão as investigações, as diligências que foram tomadas em relação aos fatos ocorridos durante o Enem”, afirmou o ministro.

Foi realizado neste domingo (12) o segundo dia de provas do Enem, em todo o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o primeiro dia de exames, o domingo (5), o Inep informou que identificou imagens do caderno de provas do Enem 2023 em circulação nas redes sociais. O órgão afirma que acionou a PF

Ligado ao MEC (Ministério da Educação), o Inep afirmou, por sua assessoria de imprensa, que as imagens surgiram após as 13h, quando os portões foram fechados. O instituto não trabalha, por ora, com a tese de que a prova tenha sido vazada.

As regras de segurança impedem que os candidatos fiquem com celular ou equipamentos eletrônicos durante o exame. A saída de estudantes com os cadernos de prova só é permitida após 4 horas do início da prova.

A PF identificou oito pessoas que divulgaram fotos dos cadernos de questões no primeiro dia da prova. Segundo a corporação, todos são casos de publicações após o fechamento dos portões e início dos exames do último domingo (5).