Edital de concurso do INSS 2022 é publicado no Diário Oficial

O Diário Oficial da União publicou na edição desta sexta-feira (15) o edital de concurso do INSS 2022 com abertura de 1.000 vagas de técnicos do seguro social. A abertura de vagas era esperada por candidatos de concursos e por representantes de funcionários do órgão, que apontam déficit de servidores em todo o país.

As inscrições devem ser feitas no período de 16 de setembro a 3 de outubro no site do Cebraspe (antigo Cespe/UnB). A taxa de inscrição no valor de R$ 85 precisa ser paga até o dia 21 de outubro.

As provas do concurso serão realizadas no dia 27 de novembro. A divulgação dos gabaritos oficiais, do resultado das provas e da convocação para avaliação biopsicossocial está prevista para o dia 22 de dezembro. Haverá também curso de formação, eliminatório e classificatório, em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo.

As provas objetivas terão a duração de 3h30 com 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos.

Segundo o edital, a remuneração para os aprovados será de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A seleção oferece vagas para ampla concorrência e também garante reserva para autodeclarados negros (20%) e para portadores de deficiência (no mínimo 5%).

Para ocupar o cargo de técnico do seguro social os candidatos precisam ter concluído o ensino médio ou curso técnico equivalente; ter nacionalidade brasileira ou portuguesa; estar em gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, no caso do candidato do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos e ter aptidão física e mental para o exercício do trabalho.

Entre as funções dos aprovados estará atendimento ao público, assessoria em processos administrativos, tramitação e movimentação de processos e documentos, estudos, pesquisas e levantamentos de informações.

O edital do último concurso do INSS foi publicado em dezembro de 2015. A validade da seleção pública, que também foi organizada pela Cebraspe (antigo Cespe/UnB), expirou no segundo semestre de 2018.

Foram mais de 1 milhão de inscritos para 950 vagas e o cargo com a maior concorrência foi o de técnico do seguro social, com uma disputa de 1.304 candidatos por vaga.

No dia 1º de agosto, o Ministério da Economia reduziu para dois meses o intervalo mínimo entre a publicação do edital do concurso público de 2022 e a aplicação da primeira prova.

Segundo levantamento da Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde), o INSS tem um déficit de aproximadamente 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e de analista do seguro social e as 1.000 vagas do concurso de 2022 não serão suficientes para repor a falta de funcionários.