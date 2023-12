Eba! Fotos Públicas lança plataforma

Com o novo portal, a estratégia é dobrar o número de visitantes, aumentar o número de países e se transformar num importante espaço de imagens

Os meios digitais tornaram a fotografia ainda mais relevante para compor conteúdos. O portal Fotos Publicas, que existe há mais de 10 anos, foi reformulado e modernizado para atender ao mercado jornalístico, formadores de opinião, grupos de comunicação, assessorias de imprensa, fotógrafos e também à sociedade em geral – toda e qualquer pessoa que utiliza fotos de divulgação. Gratuitamente.

Nos últimos dois anos, o site teve crescimento exponencial. Atualmente já alcança 40 países e 300 mil usuários. Com o novo portal, a estratégia é dobrar o número de visitantes, aumentar o número de países e se transformar no mais importante espaço de imagens de downloads gratuitos no Brasil e no exterior.

O novo projeto será lançado no próximo dia 11 de dezembro. A plataforma democratiza a fotografia disponibilizando fotos de mais de 170 fontes, com curadoria e olhar de três premiados profissionais com mais de 30 anos de experiência em grandes coberturas e atuação nos principais jornais brasileiros: Alaor Filho, Jorge Araújo e Wilson Pedrosa. Profissionais renomados com total compromisso com o fotojornalismo sério e combate à fake news.

No Fotos Públicas, o usuário encontrará em um único clique imagens diversificadas sem precisar perder tempo com inúmeras buscas. Serão disponibilizadas Hot News, fotos dos mais importantes acontecimentos, através de editorias temáticas, como por exemplo cotidiano, meio ambiente, tecnologia, esporte, cultura, economia, política e internacional. E também produção de e-books, blog e entrevistas com grandes nomes da fotografia.

Como utilizar o Fotos Públicas e quem pode utilizar?

O interessado acessa a plataforma, se cadastra e acessa imagens atualizadas do cotidiano e um acervo de 1 milhão de fotos dos últimos dez anos. Também acessa um banco de dados de referência de fotógrafos de todos o Brasil.

As empresas também terão a oportunidade de estampar sua marca e sua imagem na plataforma associadas a editorias temáticas. E terão o resultado das métricas do uso das imagens, em tempo real.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Fotos Públicas acompanha a evolução do mercado e inaugura uma nova era. O portal está renovado, com navegação fácil, ofertando imagens customizadas de acordo com o interesse de cada usuário. Um retrato qualificado dos acontecimentos por meio do olhar de especialistas.