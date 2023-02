Disputa para saber qual é o maior Carnaval do Brasil vira rinha entre prefeitos

Os prefeitos das cidades do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de São Paulo, Ricardo Nunes e do Recife, João Campos tiveram uma discursão humorada

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), abriu neste sábado (18) uma disputa bem humorada com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para definir quem tem o maior Carnaval.

“O Carnaval de São Paulo é maior do que o do Rio. Eu já comprei a passagem para o Eduardo Paes, estou mandando para ele, para convidar ele para vir aqui pular o Carnaval em São Paulo”, disse Nunes.

“Ele é meu amigo, então tenho a liberdade para poder fazer a brincadeira com ele. Ele fica nessa disputa comigo, querendo que eu vá pular o Carnaval lá, nessa ele vai perder”, continuou.

Pouco tempo depois, Eduardo Paes respondeu em tom bem humorado em sua conta no Twitter, mostrando um vídeo de paulistano se fantasiou como ele e foi ao Rio curtir a folia.

“O Rio te saúda. A você e a todos os brasileiros que vêm pra cá!”.

Enquanto Nunes e Paes debatiam, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), entrou na conversa para defender que o Carnaval de sua cidade é que é o maior. “Recife chega virado no Jiraya pra ganhar. Já deixo aqui o convite pra vocês conhecerem pessoalmente.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante balanço do primeiro dia de Carnaval, o prefeito de São Paulo afirmou que foram vendidos todos os 35 mil ingressos para o desfile das escolas de samba no sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Ele também afirmou que, até o momento, não houve relato de ocorrências graves durante a passagem de blocos pela capital.