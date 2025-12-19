Disparo acidental fere duas pessoas durante treinamento na Academia de Polícia Civil de SP

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 18, após serem atingidas por um disparo acidental efetuado durante um treinamento na Academia de Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra, no Butantã, zona oeste de São Paulo. As vítimas não tiveram as identidades informadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Civil apura as circunstâncias do caso. Até a publicação deste texto, a ocorrência ainda estava em andamento.

Ainda segundo a pasta, o tiro acertou um dos alunos e atingiu, de raspão, uma mulher que também estava no local. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP). A reportagem busca contato para saber o estado de saúde das vítimas.

Estadão Conteúdo