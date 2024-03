Deputada protesta contra impedimento da polícia em enterro de cacique

Merong liderava a comunidade Kamakã, uma das seis etnias dos povos Pataxó Hã Hã Hãe e também atuava em ações de defesa dos territórios

Na manhã desta quarta-feira (6), a deputada federal índigena Célia Xakriabá (PSOL-MG) fez uma denúncia em suas redes sociais. Segundo ela, foi expedida uma liminar na justiça autorizando o envio de força policial para impedir o enterro do cacique Merong em Brumadinho.

Merong liderava a comunidade Kamakã, uma das seis etnias dos povos Pataxó Hã Hã Hãe e também atuava em ações de defesa dos territórios dos povos Kaingáng, Xokleng e Guarani. Na última segunda-feira (4), o cacique foi encontrado morto em Brumadinho.

“Negar o sepultamento ataca não só nossos direitos humanos fundamentais, mas também os direitos indígenas garantidos pela Constituição Brasileira e por pactos internacionais. É absurdo tentarem reprimir o luto da família de Merong”, disse a deputada Célia em nota oficial no seu Instagram.

A parlamentar de MG disse que já acionou a Polícia Federal, solicitando a atuação para garantir a proteção territorial da comunidade Kamakã Mongoió durante o ritual de despedida a Merong. O MPF também oficiado e entrou com embargo de declaração à decisão pedindo o reconhecimento legítimo do direito de realizar o sepultamento de Merong conforme as nossas tradições.

Célia Xakriabá mostrou bastante revolta e finalizou sua declaração clamando por melhores direitos para os índigenas. “É absurdo que tentem nos tirar o direito de velar e enterrar os nossos mortos”.