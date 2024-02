Dengue põe DF, 154 cidades e 6 estados em emergência

O País já registrou mais da metade (58,6%) de todas as notificações de 2023, quando 1,65 milhão de infecções foram observadas

São Paulo, 27 – O Brasil ultrapassou 970 mil casos prováveis de dengue, conforme o Ministério da Saúde. Os dados vão até a semana epidemiológica 8, encerrada no sábado, 24, e foram anunciados ontem. Isso significa que, em dois meses, o País já registrou mais da metade (58,6%) de todas as notificações de 2023, quando 1,65 milhão de infecções foram observadas.

Sete unidades federativas (AC, DF, GO, MG, ES, RJ e SC) e 154 cidades decretaram emergência, segundo a pasta. No País, a incidência da dengue é de 479,3 casos a cada 100 mil habitantes – a maioria dos decretos ocorreu após a cidade ou Estado ultrapassar os 300 casos/100 mil habitantes.

Para Julio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), o acumulado de casos nesta época do ano é “inesperado”. “Viveremos o pior ano da epidemia de dengue que a gente já viu no País”, diz. “A expectativa é de que esses números continuem a crescer.” Croda lembra que há estimativa de 9 casos subnotificados para cada registro oficial de caso provável, além dos assintomáticos.

Letalidade

O número de mortes por dengue é de 195 até o momento. Em todo o ano passado, foram 1.094, o recorde histórico. A letalidade, porém, é menor do que no ano passado, diz a pasta. Comparando as oito primeiras semanas epidemiológicas de cada ano, a taxa de letalidade era de 0,07 em 2023, e, agora, está em 0,02. Autoridades já chamavam a atenção para essa queda, atribuindo o resultado a uma melhor preparação das equipes de saúde.

Mesmo faltando alguns dias para o fim de fevereiro, o acumulado de casos do primeiro bimestre já é 236.37% maior do que o registrado nos dois primeiros meses de 2023. Conforme o painel de arboviroses da pasta, houve registro de 289.366 casos prováveis.

Estadão Conteúdo