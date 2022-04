Defesa entra com pedido de liberdade condicional para ex-goleiro Bruno

Bruno foi condenado a 20 anos e nove meses por matar a ex-namorada e, desde 2019, está em regime semiaberto domiciliar

A defesa de Bruno Fernandes entrou com um pedido para obter a liberdade condicional para o ex-goleiro. Segundo o jornal O Globo, a solicitação foi feita no último sábado (16) na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.

Condenado a 20 anos e nove meses de prisão por mandar matar a ex-namorada Eliza Samúdio, crime que ocorreu em 2010, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar desde julho de 2019, quando deixou o presídio em Varginha, Minas Gerais.

Caso a Justiça aceite o pedido protocolado pelo advogado Luiz Gregório, que representa o ex-atleta, Bruno terá que cumprir algumas condições legais, como “obter ocupação lícita”, impostas pela Vara de Execuções Penais.

No entanto, não terá restrições de horário para chegar em casa e poderá viajar sem autorização judicial, como acontece agora.