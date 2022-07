Defesa de petista assassinado quer saber se houve participação de terceiros

O policial penal foi ferido e levado ao hospital. De acordo com as últimas informações da Polícia Civil do Paraná

Mariana Durães

São Paulo, SP

Os advogados de defesa contratados pela família do guarda municipal Marcelo Arruda, morto a tiros pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, pediram uma “apuração profunda” sobre as motivações que levaram o assassino “a agir de forma brutal”. Também pediram que seja verificada a influência de terceiros no crime.

“É necessário investigar a influência de terceiros, partícipes ou não, integrantes de grupos organizados ou não, que instigaram o assassino a agir de forma cruel contra Marcelo e as demais pessoas presentes, tendo como mote o ódio político”, afirmaram em nota os advogados Daniel Godoy Junior, Paulo Henrique Guerra Zuchoski e Ivan Martin Vargas.

Os advogados dizem ainda que, caso as instituições brasileiras demonstrem “incapacidade de investigação”, uma apuração internacional pode ser feita para apurar “as responsabilidades de terceiros para com o assassinato e as motivações do assassino”.

No texto, a defesa alega que ocorreu no local um “crime contra a vida motivado por ódio em face de razões políticas”. Os advogados também ressaltaram que o policial bolsonarista colocou em risco a vida de “dezenas de pessoas” que estavam na festa, e que Marcelo teve uma “atitude corajosa” que os salvou.

De acordo com a nota, mais de 11 projéteis não-deflagrados foram encontrados na pistola de Guaranho.

O crime aconteceu na noite de sábado (9), quando a vítima comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do PT alusiva ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A festa aconteceu em Foz do Iguaçu (PR) e, segundo o boletim de ocorrência, ao invadir a festa, Guaranho gritou “aqui é Bolsonaro”.

O policial penal foi ferido e levado ao hospital. De acordo com as últimas informações da Polícia Civil do Paraná, ele respira com o auxílio de ventilação mecânica e está em estado estável, mas considerado grave. Dalvalice Rosa, mãe do assassino, disse que Guaranho foi baleado no rosto, nas duas pernas e sofreu um edema na cabeça causado por chutes de ao menos dois homens.

Marcelo Arruda foi socorrido, mas morreu no hospital. Deixa mulher e quatro filhos, incluindo um bebê. Filiado ao PT, ele foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo partido em 2020.