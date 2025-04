Defesa Civil emite alerta extremo e sirenes tocam para moradores deixarem suas casas em Guarujá

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Como previsto pelos institutos de meteorologia, a chuva com forte intensidade chegou à região metropolitana de São Paulo na tarde deste sábado (19), principalmente, no ABC. Depois, o temporal seguiu para o litoral paulista.

Às 20h30, a Defesa Civil do estado enviou um alerta extremo para a área da Barreira do João Guarda, em Guarujá, e soou as sirenes de aviso orientando os moradores a evacuarem suas casas e irem para a escola Municipal Sérgio Pereira.

Levantamento do Inmet e do Cemaden divulgado às 20h03 informava que a cidade da Baixada Santista era a mais atingida pelo temporal nas últimas três horas. No Jardim Albamar choveu 102mm, seguido por Pereque (89mm), Enseada (84mm) e Vila Baiana (70mm).

Na região metropolitana de São Paulo, as cidades mais atingidas durante a tarde foram Diadema e Santo André, onde choveu 84mm e 79mm, respectivamente, em apenas duas horas, segundo levantamento do CGE da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O volume esperado para o mês nas duas cidades é de 106,6mm. Portanto, choveu 80% da chuva esperada para o mês em Diadema e 74% em Santo André.

Em Diadema, houve o transbordamento dos córregos Ribeirão Capela, Piraporinha Casa Grande e Ribeirão dos Meninos. O nível das águas ainda estava alto às 18h30, alagando as ruas vizinhas.

Além disso, foram registrados diversos pontos de alagamentos em Diadema, na avenida Casa Grande, avenida Conceição, avenida Fábio Eduardo Ramos, avenida Piraporinha, avenida Ulisses Guimarães e avenida São José. Uma farmácia localizada na avenida São José foi atingida pelas águas e algumas motos que estavam estacionadas foram arrastadas.

Na cidade ainda houve chamados para um deslizamento de terra atrás da Emei Frajola, localizada na av. Presidente Castelo Branco, outro deslizamento de terra atrás de uma residência na rua Martino Basso, 1206, e uma queda de árvore nos fundos de uma residência na rua Jesuíno Bastos, 529, todas no bairro Jardim Zaíra. Até o momento não houve relato de pessoa ferida, desalojada ou desabrigada.

Às 18h30, a concessionária Ecovias informou que a pista central da Via Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo, foi bloqueada em ambos os sentidos devido ao alagamento provocado pelo transbordamento do Ribeirão dos Couros.

A Defesa Civil está monitorando a chuva em todo estado. Já foram emitidos alertas severos para o ABC, Alto Tietê, Bertioga, Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba. Nas próximas horas a chuva ganhará intensidade no vale do Paraíba e litoral norte.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo manteve toda a cidade em estado de atenção para alagamentos das 15h50 às 17h42. Como a precipitação não foi tão forte na capital, a condição foi normalizada.

Na cidade, os bairros mais atingidos foram nas zonas sul e leste. O radar meteorológico do CGE indicava pontos de chuva forte a moderada intensidade, principalmente nos bairros Ipiranga, Jabaquara e Cidade Ademar, que podem se espalhar para outras áreas da cidade.

E o radar registrou áreas de instabilidade que se propagavam desde o interior do estado em direção ao leste paulista. O deslocamento era rápido, com cerca de 32 km/h e fluxo de oeste para leste.

Em relação à temperatura, a máxima registrada nesta tarde foi 27,4°C e os menores índices de umidade do ar se mantiveram acima dos 58%.

A Defesa Civil destaca que, em função do solo encharcado pelas chuvas da sexta-feira (18), o risco de novos alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra é bastante significativo na região metropolitana de São Paulo.

Um exemplo disso já foi visto neste sábado, em Campo Limpo Paulista, onde um muro desabou e bloqueou uma rua no bairro Botujuru. Ninguém ficou ferido.

O grande volume de chuva, porém, alagou alguns trechos da linha linha 7-rubi, causando a paralisação dos trens das 15h50 até o início da noite entre as estações Campo Limpo Paulista e Botujuru. As composições circulavam em dois loops, entre Jundiaí e Campo Limpo Paulista e entre Botujuru e Luz. Para atender os passageiros no trecho interrompido, foram solicitados ônibus do sistema Paese.

Depois, foi a vez de o tráfego dos trens da linha 10-turquesa ser bloqueado entre as estações Prefeito Saladino e Capuava, em Santo André, também devido ao alagamento dos trilhos.

Das 15h às 17h30, o Corpo de Bombeiros já havia recebido 68 chamados para alagamentos, 9 para quedas de árvores e 9 para desmoronamento ou deslizamentos de terra na capital e região metropolitana.

Para as próximas horas, segundo a Defesa Civil, as instabilidades permanecem atuando sobre o estado de São Paulo, principalmente na faixa leste. Durante esta noite, as regiões que mais têm risco de temporais são o vale do Paraíba, vale do Ribeira e litoral norte. Há condições para acumulados significativos nestas áreas.

Na capital e região metropolitana, a chuva vai e vem até a próxima madrugada, com moderada a forte intensidade. Nas demais regiões paulistas, há expectativa de chuva fraca a moderada, sem potencial para gerar transtornos. De madrugada a chuva intensa ainda pode persistir, principalmente no litoral e na divisa com o Rio de Janeiro.

*

MAIORES ACUMULADOS DAS ÚLTIMAS 12H

Coletados às 18h02min (fonte Cemaden e Inmet)

Diadema (Centro 2): 87mm

Mauá (Vila Magini): 80mm

Santo André (Vila Príncipe De Gales): 80mm

São Paulo (Jabaquara): 73mm

Biritiba-mirim (Jardim Jungers): 64mm

Ribeirão Pires (Represa): 63mm

Salesópolis (Ponte Nova): 62mm

São Bernardo Do Campo (Cooperativa): 61mm

São Lourenço Da Serra (Paiol Do Meio): 58mm

São Luís Do Paraitinga (Comdec): 46mm

Campos Do Jordão (Campos Do Jordão): 43mm

Rio Grande Da Serra (Parque América): 42mm

Cabreúva (Bananal): 41mm

Jundiaí (Jardim Florestal): 36mm