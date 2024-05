Defesa Civil confirma mais uma morte e tragédia do RS já totaliza 163 óbitos

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou no boletim das 9h desta quinta-feira (23) mais uma morte pelas fortes chuvas no estado, totalizando 163 óbitos. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 72 desaparecidos. São 806 feridos.

No total, 468 municípios foram afetados, sendo que 65.762 pessoas continuam desabrigadas e 581.643 foram desalojadas.

Conforme o governo gaúcho, 82.666 pessoas foram resgatadas.

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, continua abaixo dos 4 metros. Chegou a 3,93 metros na madrugada desta quinta-feira (23). A cota de inundação é de 3 metros.

De acordo com o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a principal preocupação do momento é sobre a manutenção do nível elevado devido à possibilidade de chuvas e ao efeito do vento.

O nível mais alto foi atingido no dia 5 de maio, com 5,35 metros e a capital do Rio Grande do Sul lida com os impactos da inundação que afetou comércio, indústria, serviços e moradias.

Após a enchente histórica, a prefeitura realiza mutirão para limpar as ruas que não estão mais inundadas.

Também é realizada a raspagem de lodo acumulado e varrição. A operação envolve 800 garis, 168 caminhões e 30 retroescavadeiras.

Na rede estadual de ensino, 1.060 escolas foram afetadas em 248 municípios. Foram 378.989 estudantes impactados. No total, 567 escoladas foram danificadas e 67 estão servindo de abrigo para os moradores que perderam suas casas em meio a uma catástrofe climática sem precedentes no estado.

Segundo a Defesa Civil, 1.847 escolas já retornaram às aulas. Outras 493 ainda não voltaram e 325 delas ainda não têm data prevista.

SITUAÇÃO NO RS APÓS AS CHUVAS

– 163 mortes

– 72 desaparecidos

– 806 feridos

– 65.762 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)

– 581.643 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)

– 2.342.460 pessoas afetadas no estado