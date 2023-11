Curso de até R$ 148 mil: programas oferecem capacitação para CEOs e conselheiros

As exigências para CEOs, presidentes e conselheiros nunca foram tão grandes em um mundo onde a rapidez e o pensamento estratégico são essenciais para unir eficiência e inovação. Para enfrentar esses desafios, escolas de negócios oferecem cursos exclusivos para o desenvolvimento e preparação do alto escalão.

O objetivo desses programas é oferecer ferramentas capazes de impactar profundamente os negócios, antecipar tendências de mercado, aprofundar as competências socioemocionais e construir uma rede de contatos forte e duradoura.

Alguns desses programas, por exemplo, incluem visitas a empresas e imersões internacionais em países como China, Espanha e Estados Unidos, envolvendo um alto investimento que pode chegar a R$

148 mil. Renomadas escolas norte-americanas como Wharton, MIT e Harvard Business School também oferecem capacitações semelhantes

De acordo com o coordenador do curso CEO da Fundação Getúlio Vargas, Gilberto Sarfati, essas capacitações possuem uma dupla característica: a troca de experiências e o desenvolvimento de conhecimento. Muitos dos participantes procuram esse tipo de projeto porque percebem que há alguma lacuna em seu conhecimento que consideram importante desenvolver.

“O objetivo é criar uma narrativa capaz de transformar os participantes e, assim, trazer uma mudança significativa para suas organizações e para o mercado”, diz Sarfati.

Veja oportunidades com inscrições abertas no Brasil:

Advanced Management Program (AMP) da ISE Business School

O que oferece: O objetivo é abordar práticas de transformação digital nas empresas para aumentar a rentabilidade e produtividade de forma sustentável. O programa inclui conceitos de transformação digital em diversos cenários como econômico, financeiro, social e gestão de processos e pessoas, além de padrões de qualidade. O curso visa capacitar líderes empreendedores a compreender as mudanças globais e desenvolver estratégias de sucesso.

Módulo internacional: São duas semanas internacionais: de Barcelona é obrigatória (para a certificação) e de NY é opcional No valor, não estão incluídas passagens e hospedagem (a alimentação durante o programa sim).

Público alvo: executivos top-tier (presidentes, vice-presidentes e empresários)

Processo seletivo: reunião informativa, inscrição e análise de perfil pelo comitê de admissões.

Valor do curso: R$148 mil

Próximas turmas: abril/24 e agosto/24 em São Paulo, e abril/24 em Goiânia.

Saiba mais em https://ise.org.br/educacao-executiva/amp-program/

CEO – Chief Executive Officer da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

O que oferece: O curso explora temas como estratégia competitiva na indústria e no setor de serviços, transformação digital, inovação sustentável e cultura organizacional. De acordo com a matriz curricular, os participantes discutem sobre a importância da cultura, quando mudanças são necessárias e como liderar a mudança cultural. O curso também examina tópicos contemporâneos, como liderança em um contexto em constante mudança, dinâmicas organizacionais emergentes, desenvolvimento de liderança e gestão da diversidade e inovação para alcançar alta performance nos negócios.

Módulos internacionais: não tem.

Público alvo: CEOs, Presidentes, Vice-presidentes, Diretores Gerais, sucessores e conselheiros.

Processo seletivo: Análise curricular e entrevista (virtual) com o candidato;

Valor do curso: R$ 70.6 mil

Próxima turma: abril/24

Saiba mais em https://educacao-executiva.fgv br/sp/sao-paulo/cursos/alta-gestao/alta-gestao/ceo-chief-executiv e-officer?oferta=105426&unidade=qualquer

SEER: Programa Avançado para CEOs, Conselheiros e Presidentes da Saint Paul

O que oferece: O curso visa transformar executivos em líderes altamente adaptáveis ao mercado.O programa propõe uma transição do tradicional CEO para um “Curador do Escritório Empreendedor”, desenvolvendo habilidades curatoriais e empreendedoras. Além disso, aprimora a capacidade transformadora dos CEOs, aumentando sua sensibilidade e consciência social. Também incentiva o intraempreendedorismo, permitindo que CEOs explorem oportunidades inovadoras, transformando empresas conforme as necessidades do mercado atual.

Módulos internacionais: Módulo internacional na CKGSB (Cheung Kong Graduate School of Business), localizada em Pequim e Xangai, na China.

Público alvo: CEOs, Conselheiros e Presidentes.

Processo seletivo: Inscrição, Entrevista, Avaliação e Aprovação;

Valor do curso: 129 mil com módulo internacional.

Próxima turma: abril/24

Saiba mais em https://www.saintpaul.com br/cursos/high-impact-program/programa-avancado-para-ceos-conselh eiros-presidentes

Programa CEO do Institute of Business Education (IBE)

O que oferece: O curso explora conceitos da transformação digital em vários contextos, incluindo economia, finanças, gestão de processos e pessoas, e padrões de qualidade. Além disso, oferece conhecimentos em gestão baseados em ESG e Transformação Digital, capacitando líderes tanto em organizações quanto em negócios próprios. O programa visa combinar a experiência dos líderes com a capacidade de adaptar-se às mudanças globais, compreendendo o contexto e antecipando estratégias de sucesso.

Módulos internacionais: O instituto tem parceria com a Universidade de Stanford e a Universidade de Miami. Os módulos são contratados à parte.

Público alvo: altos executivos, conselheiros, CEOs e C-Levels com experiência relevante de mercado

Processo seletivo: Análise curricular e entrevista com o coordenador.

Valor do curso: Aguardando retorno

Próxima turma: Aguardando retorno

Saiba mais em https://www.ibe.edu br/altos-executivos-carreira-ibe/programa-ceo/

Estadão Conteúdo