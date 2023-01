Cuidado para não ter seus dados vazados ao enviar um currículo

Em tempos de LGPD, RH das empresas precisa ter uma atenção especial por conta do grande volume de dados

Você tem ideia do que acontece ao enviar um simples currículo para concorrer a uma vaga de emprego? Basicamente, o arquivo chega à área de gestão de pessoas, que fica encarregada de analisá-lo, acompanhando todo o processo de seleção. Mas, em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), é possível confiar na segurança dessas informações?

Por conta do grande volume de arquivos, o RH pode ser considerado um dos setores mais sensíveis da empresa. Nele se concentram e transitam dados dos colaboradores, lideranças, CEO, terceiros e candidatos.

Dessa forma, o setor tem grande responsabilidade para manter a segurança de todas essas informações. Primeiro porque são dados essenciais das pessoas e, depois, para cumprir com a LGPD. Portanto, no caso do envio do currículo, é preciso que o candidato e a empresa tenham certeza de que as informações estão seguras.

Segurança e responsabilidade

Com tamanha relevância, o tema recebe atenção extra por conta do Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais, em 28 de janeiro. A data relembra e contribui com o debate sobre a importância de garantir a segurança das informações que, atualmente, trafegam pelas redes em grande velocidade e volume.

É importante lembrar que a LGPD foi criada para normatizar a proteção dos dados. Com essa evolução, o RH acabou sendo bastante impactado por concentrar, tratar e armazenar um grande volume de dados sensíveis dos candidatos. Mas, então, como é possível atuar de forma responsável para garantir a segurança necessária? Filipe Freire Bertocco, gerente de produtos na Unico, empresa especializada em soluções de identidade digital, afirma que há três boas práticas para o setor de gestão de pessoas garantir a segurança das informações. “A primeira seria explicar ao usuário, seja colaborador ou candidato, quais dados são necessários e o motivo pelo qual eles estão sendo solicitados e por quanto tempo serão armazenados, tendo assim o consentimento da pessoa em fornecê-los.

É importante destacar que a pessoa é a dona dos seus dados pessoais, dando a ela o direito de solicitar a exclusão de qualquer plataforma depois de sua utilização”, explica.

O segundo ponto seria trabalhar em parceria com a área de tecnologia. Bertocco diz ainda que há no mercado diversos sistemas que podem ajudar a realizar a guarda e gestão desses dados de maneira segura em compliance com a LGPD. “E o terceiro seria investir em treinamentos e cultura de proteção de dados internamente, garantindo que os colaboradores do RH tenham sempre atitudes seguras e estejam atentos a anormalidades”, conclui Bertocco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confidencialidade

Especialista em cibersegurança, Pedro Guth diz ainda que o setor de Recursos Humanos deve sempre manter a confidencialidade dos currículos. Isso inclui garantir que essas informações não sejam compartilhadas com terceiros sem a permissão do candidato ou do colaborador.

Além disso, é importante que esses dados permaneçam armazenados de forma segura, assim como excluídos quando não forem mais necessários. “Os riscos de manter um grande volume de informações armazenadas em um banco de dados sem criptografia, monitoramento ou controle de acesso incluem a possibilidade de vazamento desses dados, roubo de identidade e violação da privacidade dos indivíduos. Além disso, a não conformidade com as regulamentações de privacidade, como o LGPD, podem causar multas e sanções significativas”, afirma Guth

Momentos de procura de emprego podem colocar o candidato em um estado emocional mais frágil. Muitas vezes, há uma tendência a acreditar em promessas e vagas fora do padrão

“Desconfie de promessas que pareçam absurdas ou que falem em algum retorno ou contratação garantida. Sempre pesquise sobre a empresa e seus canais de comunicação (como redes sociais e sites) para garantir que está se candidatando e enviando seus dados a uma companhia em que você possa confiar. Há riscos ainda de que os dados, se roubados, sejam usados para abertura de contas, solicitação de empréstimos, cartões de crédito, entre outros”, acrescenta Bertocco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tecnologia

Além dos cuidados pessoais, contar com uma solução eficiente se transforma no aliado perfeito para garantir a segurança dos dados e a tranquilidade, tanto do candidato quanto das empresas. Afinal, sem o suporte tecnológico de ponta, torna- se praticamente impossível garantir a proteção necessária.

Com expertise na área, a Unico atua com o Unico People, produto voltado à área de recursos humanos. “Com ele, o RH consegue fazer todo o processo de admissão, elegibilidade de benefícios e assinatura eletrônica de documentos com total segurança e em questão de minutos. E o melhor, 100% em linha com a LGPD

A tecnologia permite personalizar os acessos de acordo com os perfis de cada colaborador do RH, para que possam acessar apenas os dados necessários, aumentando ainda mais a segurança e privacidade dos dados”, finaliza Bertocco. Como todo cuidado é pouco, aqui estão algumas dicas para os candidatos protegerem seus dados:

Coloque em seu currículo apenas os dados que sejam de fato relevantes. Por exemplo, evite informar RG, CPF e mesmo endereço completo (bairro, cidade e estado são suficientes nesse momento da candidatura)

Pesquise antes sobre a empresa contratante e seus canais oficiais para candidatura de vagas; assim, você evita compartilhar informações com empresas fraudulentas ou pessoas mal-intencionadas.

Verifique se a empresa conta com alguma plataforma específica para seleção e que esteja de acordo com a LGPD.

Fonte:Único

Estadão Conteúdo