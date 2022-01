Cruzeiro MSC Preziosa chega ao Rio com 33 casos de Covid confirmados

A embarcação, que tem capacidade para 3.016 pessoas, estava no litoral do Nordeste e chegou no início da manhã ao porto da cidade

Matheus Rocha

O cruzeiro MSC Preziosa atracou nesta quarta-feira (5) no porto do Rio de Janeiro com 33 casos de Covid-19 confirmados, sendo 25 entre os tripulantes e 8 entre os passageiros, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A embarcação, que tem capacidade para 3.016 pessoas, estava no litoral do Nordeste e chegou no início da manhã ao porto da cidade, onde os passageiros começaram a desembarcar.

Em nota, a Anvisa diz que está monitorando o desembarque e realizando avaliações de saúde na embarcação. “Os positivados e contactantes são orientados a quarentena, com assinatura de termo de compromisso de continuidade da quarentena, com observância do surgimento de possíveis sintomas”, diz a agência, acrescentando que as pessoas cujos testes deram negativo também são orientadas ao isolamento. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio ainda não respondeu.

No domingo (2), o navio já havia atracado na cidade com um surto de Covid-19. Na ocasião, foram reportados 28 casos da doença, 2 em tripulantes e 26 em passageiros. Na ocasião, a MSC Cruzeiros disse que as pessoas com Covid representam 0,6% da população total do navio e que todos os casos eram assintomáticos ou com sintomas leves.

Outras embarcações também foram palco de surtos de Covid-19. No dia 30, a Anvisa interrompeu as atividades do Costa Diadema após 68 casos da doença terem sido confirmados, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros. A viagem tinha previsão para ser concluída em 3 de janeiro.

Já o cruzeiro da MSC Splendida, que teria como destino o Rio de Janeiro, teve que atracar no porto de Santos na quarta (29) após aumento de casos de Covid observados entre os tripulantes. No total, 51 tripulantes e 27 passageiros testaram positivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Anvisa, as embarcações Costa Diadema e MSC Splendida estão impedidas de realizar novas operações. A agência reguladora continua supervisionando as demais embarcações que operam na costa brasileira e já intensificou as ações de investigação epidemiológica e sanitária para controlar a transmissão

Além disso, acrescentou que irá apurar possíveis descumprimentos de protocolos sanitários pelas embarcações que operam cruzeiros marítimos. “Ressalta-se que o descumprimento dos protocolos sanitários e a desobediências às medidas de restrição impostas pelas autoridades constituem infrações sanitárias que, se confirmadas após apuração em processo administrativo, resultam em multas e suspensão das atividades”, disse em nota.

Em razão do aumento de casos de Covid em cruzeiros, a Clia Brasil, associação que representa as companhias de navios de cruzeiros no país, anunciou a suspensão das operações nos portos brasileiros até o dia 21 de janeiro. O comunicado foi feito nesta segunda-feira (3) em nome da MSC e da Costa Cruzeiros. A suspensão vale para as novas partidas, ou seja, não haverá mais embarque de hóspedes até o dia 21.