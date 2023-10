Cristo Redentor completa 92 anos com festa e missa

A programação no Cristo Redentor terá ainda uma reedição da visita do ator e comediante Renato Aragão ao interior do monumento

O monumento ao Cristo Redentor completa, nesta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, os 92 anos do Santuário. Hoje, o Rio está com sol forte e a previsão é que a temperatura máxima chegue aos 37º Celsius.

A festa começou às 7h30 com a apresentação da Banda Marcial Frei Aniceto, da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. Em seguida, às 8h, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, presidiu a santa missa em ação de graças pelo aniversário do Cristo Redentor, com a participação do Coro da Princesa, coral oficial do Cristo Redentor, sob a regência do maestro Leonardo Randolfo.

Às 9h, foi lançado o Departamento de Musicais da Escola de Música Cristo Redentor, que será coordenado pelo diretor Claudio Botelho. O Grupo Dó Ré Mi apresentará um número especial, com a presença de artistas convidados.

Uma música – Parabéns – foi cantada em homenagem ao Cristo Redentor, iniciativa da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), seguida de distribuição de um bolo comemorativo aos visitantes.

A programação no Cristo Redentor terá ainda uma reedição da visita do ator e comediante Renato Aragão ao interior do monumento. Agora, o artista irá até a cabeça da imagem, 32 anos após ter subido no braço do monumento. Depois, às 12h, será rezado o Ângelus, seguido, às 15h, do Terço da Misericórdia e, às 18h, será celebrada missa de encerramento em Ação de Graças pelos 92 Anos do Cristo Redentor.

Doações

Em homenagem ao mês das crianças, o Santuário do Cristo Redentor iniciou campanha solidária de doação de livros e brinquedos a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Com muito amor e empatia ao próximo, a ação social Clássico é Brincar possui vários pontos de doação espalhados pelo Rio. Quem doar brinquedos ou livros novos ou em bom estado, na entrada dos shows do Festival Clássico do Brasil poderá adquirir ingressos meia-entrada solidária para o evento, entre os dias 20 a 22 de outubro, na Marina da Glória.

Com informações da Agência Brasil