PF prende homens em flagrante por prática de queimada ilegal

Dois homens foram presos em flagrante por envolvimento em queimada ilegal em Manaus, Amazonas, ontem (11). Para os policiais federais, eles assumiram que já haviam praticado o mesmo crime anteriormente, e foram capturados com motosserras, galões de gasolina e fósforos.

Os homens foram encaminhados para a Superintendência Regional da PF e, em seguida, para audiência de custódia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Federal abriu investigação para verificar as causa das queimadas na Região Metropolitana de Manaus. A fumaça causada pelo fogo encobriu a capital, e a colocou no segundo lugar do ranking das cidades com pior qualidade do ar. O Amazonas decretou emergência ambiental.

Foto: Reprodução

Equipes policiais estão fazendo o monitoramento da região através de sistemas de geoprocessamento, com o objetivo de averiguar a prática de ilícitos ambientais, principalmente nesse momento em que o Amazonas enfrenta uma estiagem severa.