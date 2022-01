Covid afeta 12 de 26 voos para entrega de vacina para crianças, diz governo

O secretário citou como exemplo o voo que seguiria para o Piauí, mas precisou ser cancelado porque a tripulação foi diagnosticada com Covid-19

O diretor do departamento de logística do Ministério da Saúde, general Ridauto Fernandes, afirmou nesta sexta-feira (14) que 12 dos 26 voos previstos para distribuir as doses pediátricas da vacina da Pfizer foram cancelados ou alterados, alguns devido a casos de Covid-19.

“Temos também um problema com a malha logística, estamos vivendo um momento em que acontecem muitas alterações. Nós agendamos 26 voos. De ontem para hoje, ao longo da noite, os voos foram sendo alterados. A capacidade de carga nos porões das aeronaves, voos cancelados, voos trocados de horários pelas empresas. Nós tivemos 12 voos que foram trocados”, informou Fernandes durante reunião realizada nesta manhã.

O secretário citou como exemplo o voo que seguiria para o Piauí, mas precisou ser cancelado porque a tripulação foi diagnosticada com Covid-19.

A entrega da vacina infantil é feita pela Latam, de forma gratuita, por meio do programa Avião Solidário. De acordo com a companhia, os voos citados pelo secretário eram uma previsão. A estimativa da empresa é concluir a entrega ainda nesta noite. O último estado a receber a dose deve ser o Acre, às 21h50.

A última atualização do governo informa que, até às 13h, 13 estados já haviam recebido o imunizante: Amazonas, Maranhão, Rondônia, Tocantins, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais.

O ministério da Saúde também garante que todos os estados receberão as doses da vacina em até 48 horas.

Na última madrugada de quinta (13), o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid. A carga com 1,2 milhão de doses de imunizantes da Pfizer chegou ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 4h38.

A distribuição é feita de acordo com o critério populacional, ou seja, será proporcional à população de crianças em cada estado e no Distrito Federal.

A primeira criança vacinada contra a Covid-19 no Brasil foi o menino indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos. Ele recebeu o imunizante nesta manhã, durante cerimônia no auditório do Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo.

Com um problema genético, Davi tem dificuldades para andar e hoje usa uma órtese.

As vacinas pediátricas da Pfizer serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. A imunização começará por menores com comorbidade, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Em seguida, o Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas crianças que vivem com pessoas dos grupos de risco.

Depois disso, haverá um escalonamento por faixa etária, começando pelos mais velhos.

Segundo o Ministério da Saúde, o governo conseguiu antecipar um novo lote com 1,2 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19. A previsão é que a nova remessa chegue ao Brasil no domingo (16). Até 27 de janeiro, outro lote com 1,8 milhão de doses deve chegar ao Brasil.