Corregedoria da PM do PA vai investigar mensagens contra o papa Francisco em grupo da corporação

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará afirmou nesta quarta-feira (23) que irá instaurar um processo administrativo para apurar o caso das mensagens ofensivas ao papa Francisco feitas dentro de um grupo de conversas ligado à corporação.

Trechos do diálogo foram reproduzidos pelo site Metrópoles. Nas imagens, há o envio da foto de Francisco atrelada à frase “menos um comunista na terra”, em referência à morte do papa, nesta segunda-feira (21). Na sequência, um integrante do grupo comenta: “Já vai tarde”.

Um usuário também encaminha uma série de imagens do papa em contato com políticos de esquerda -entre eles, o presidente Lula (PT), o ditador venezuelano Nicolás Maduro e o ex-presidente da Bolívia Evo Morales- e escreve: “Olha quem ele era”.

A reportagem procurou a Polícia Militar do Pará, que respondeu por meio de nota, na qual informa que a Corregedoria da corporação irá instaurar um processo administrativo.

“A PM ressalta ainda que não compactua com desvios de conduta de agentes”, continua a nota.

Na segunda, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), decretou luto de sete dias pela morte do papa, definido por ele como “um líder que entrou para a história da humanidade com sua busca pela harmonia entre as pessoas”.

“Dedicou sua vida à fé, à justiça social e ao cuidado com os mais vulneráveis. Seu legado de humildade, diálogo e compromisso com a paz seguirá inspirando gerações”, disse o governador.

Procurada para comentar o caso, a Arquidiocese de Belém do Pará disse, em nota, que “repudia veementemente qualquer manifestação que vá de encontro aos princípios cristãos, especialmente aquelas que desrespeitam a dignidade da pessoa humana e a memória de líderes religiosos”.

“Independentemente da autoria, todo e qualquer ato que incentive o desrespeito, a intolerância ou o ódio está em desacordo com os valores do Evangelho”, acrescentou.

Jorge Bergoglio, o papa Francisco, morreu na segunda-feira aos 88 anos. Sua morte dá início ao processo de seleção do próximo pontífice.