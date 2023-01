Coronavírus: OMS relata queda no número de casos de covid na China

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou uma queda de casos de covid-19 na China. Em comparação com a primeira semana do ano

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou uma queda de casos de covid-19 na China. Em comparação com a primeira semana do ano, na qual as autoridades chinesas afirmaram que o pico de infecção foi atingido, o número de casos representou uma queda de 26% no período entre 9 e 15 de janeiro. No boletim epidemiológico semanal da OMS, a China ainda é o quinto país com maior número de casos registrados, depois do Japão, EUA, Coreia do Sul e Austrália.

O país agora se prepara para o feriado do ano-novo lunar, que causou um aumento do número de viagens para o interior. Porém as autoridades de saúde chinesas estão preocupadas com uma nova propagação da doença nas zonas rurais, que possuem uma baixa infraestrutura hospitalar se comparada com as áreas centrais do país.

No Japão, o primeiro-ministro, Fumio Kishida, anunciou nesta sexta-feira planos para reduzir a covid à categoria mais baixa de doenças infecciosas, a mesma categoria da gripe sazonal A medida removeria as regras de isolamento no país e liberaria os leitos em hospitais reservados para pacientes com covid. Atualmente, o vírus é classificado como uma doença de Classe 2, junto com a tuberculose.

A representante da Moderna no Brasil, a Zodiac Produtos Farmacêuticos, submeteu hoje à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o registro definitivo da vacina de RNA Mensageiro bivalente contra covid. O imunizante utiliza a tecnologia do RNA mensageiro que combate tanto a cepa original do vírus quanto as subvariantes da Ômicron.

Estadão Conteúdo